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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Gazeteciler gemiye girerek saldırının izlerini görüntüledi. Aileleriyle bir araya gelen mürettebat saldırıyı anlattı. Gemi personeli Cengiz Oruç, "Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar" dedi.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:22
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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi 10 Eylül'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından açılan taciz ateşine maruz kaldı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti. 'Anatolian' isimli gemi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirledi. İncelemelerin ardından seyrine izin verilen gemi dün sabahın erken saatlerinde İstanbul, Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi.

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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

Ardından, Anatolian isimli gemi 17.00 sıralarında, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Bu sırada, gemi sahipleri ve gemideki Cengiz Oruç'un ailesi limana gelerek, Anatolian isimli geminin limana yanaşmasını bekledi. Geminin Haydarpaşa Limanı'na bağlanması ile Oruç ailesinin heyecanlı bekleyişi de son buldu. Anatolian isimli gemide 6 Mısırlı, 4 Somalili, 5 Azerbaycanlı, 3 de Türk'ün olduğu öğrenildi. Gemi Haydarpaşa Limanı'na bağlandıktan sonra pasaport ve gemi kontrollerinin ardından mürettebata iniş izni verildi.

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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

Türk olan gemi personelinin İstanbul'da kalacağı, geri kalan personelin bir kısmının ülkelerine döneceği, bir kısmının ise gemide kalacağı öğrenildi. Anatolian isimli gemi önümüzdeki günlerde Tuzla Tersanesi'ne götürülerek, bakıma gireceği kaydedildi.

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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

KURŞUN KAPTAN KÖŞKÜNE İSABET ETTİ

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin açtığı taciz ateşi sonucunda bir kurşun geminin kaptan köşküne isabet etti. Kaptan köşkünün kapısındaki camdan içeri giren kurşun geminin tavanını deldiği görüldü. Kurşunun kaptan köşküne isabet ettiği sırada gemi personelinin de köşkte olduğu öğrenildi. Çok kez Yunan Sahil Güvenliği tarafından, ateş edildiği gemi personeli tarafından dile getirilirken, şans eseri sadece bir kurşun gemiye isabet etti. Geminin içerisindeyse Somali'de daha önceki yıllarda olduğu öne sürülen bir başka kurşun izine daha rastlandı. O kurşunun da geminin yemekhane bölümündeki cama isabet ettiği görüldü.

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Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı

"BİZİMKİLERİN GELMESİ YAKIN BUNLAR ŞİMDİ KAYBOLUR"

Saldırıyı anlatan Gemi personeli Cengiz Oruç, "Yunan Sahil Güvenlik Güçleri silah zoruyla gemiyi durdurmaya çalıştılar, fiziki müdahale ile durdurmaya çalıştılar. O şekilde yaklaştıkları için durmayı uygun görmedik. Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar. Karşılaşmadılar ama karşılaşsalardı bir şey olma ihtimali yüksekti. Ona cesaret edeceklerini hiç düşünmedim. 'Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi kaybolurlar' dedim. Dediğim gibi de oldu. Yabancı personelden telaşlananlar oldu ama biz biraz daha sakindik çünkü sonucu biliyorduk. Bizimkilerin birkaç dakika içinde yetişecekleri belliydi, sonucu bildiğimiz için dayanmaya çalıştık" dedi.