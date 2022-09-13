13 Eylül 2022, Salı
Anatolian gemisinin içinden saldırının izleri! Gemi personeli yaşadıklarını anlattı
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Gazeteciler gemiye girerek saldırının izlerini görüntüledi. Aileleriyle bir araya gelen mürettebat saldırıyı anlattı. Gemi personeli Cengiz Oruç, "Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar" dedi.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:22
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14