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Aracı görenler inanamadı! İngiltere'den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

İzmir'e İngiltere'den diş tedavisi için gelen Emre Macit'in (30) kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı. Takla atan otomobilin sürücüsü Emre Macit ile kardeşi Esra Macit (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Seren Ergin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seren Ergin'in bir yakını tarafından genç kıza hitaben yazılan şiir yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 08:37
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Aracı görenler inanamadı! İngiltere’den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

Kaza, 11 Eylül Pazar sabah saat 07.40 sıralarında Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarında meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka'ya yönüne giden Emre Macit (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil ile viraja süratli girdi.

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Aracı görenler inanamadı! İngiltere’den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

Virajı alamayarak bariyerlere çarpan otomobil savrularak tramvay yoluna geçti.

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Aracı görenler inanamadı! İngiltere’den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

Burada bir süre sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Aracı görenler inanamadı! İngiltere’den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

YAVRU KÖPEK DE ÖLDÜ

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (28) ile Seren Ergin (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

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Aracı görenler inanamadı! İngiltere’den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan Emre Macit ile kardeşi Esra Macit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Seren Ergin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.