Aracı görenler inanamadı! İngiltere'den geldi feci kazada sıkışarak hayatını kaybetti

İzmir'e İngiltere'den diş tedavisi için gelen Emre Macit'in (30) kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı. Takla atan otomobilin sürücüsü Emre Macit ile kardeşi Esra Macit (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Seren Ergin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seren Ergin'in bir yakını tarafından genç kıza hitaben yazılan şiir yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 08:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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