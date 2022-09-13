Piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı | Vahşi doğanın acımasız yüzünde beklenmeyen son

Piton ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin ölüm kalım savaşı saniye saniye görüntülendi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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