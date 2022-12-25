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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bahis çetelerine göz açtırmıyor. 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi Siber polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. 37 milyon liralık vurgun yapan ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan Telek, lüks bir hayat yaşadı. Rıdvan Telek'in lüks tatillerde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 08:45
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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.

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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.

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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

DİĞER İKİZ MAKEDONYA'DA YAŞIYOR
Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan Telek'in.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı.

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İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.