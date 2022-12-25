HaberlerGaleriİkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı
İkizler çetesinin 37 milyonluk vurgunu! Paraları böyle yemişler | Fotoğrafları ortaya çıktı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bahis çetelerine göz açtırmıyor. 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi Siber polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. 37 milyon liralık vurgun yapan ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan Telek, lüks bir hayat yaşadı. Rıdvan Telek'in lüks tatillerde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.