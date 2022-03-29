Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar! Kazdıkları delikten 200 kiloluk dev yılan çıktı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten bazı gençler görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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