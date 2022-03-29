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Milyoner'de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışmasına katılan bir üniversite öğrencisinin seyirci jokeri ve yarı yarıya joker hakkını kullandığı soru sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Hiç değişmedi ki" dediği sorunun cevabı aslında çok sayıda vatandaş için çok basitti. İşte o soru ve yarışmacının tepkisi...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 00:32
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Milyoner’de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu gece de izleyenleri ekrana kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı

Milyoner'de üniversite öğrencisinin 2 joker kullandığı basit soru sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru...

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  • 200
Milyoner’de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı
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  • 200
Milyoner’de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı
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  • 200
Milyoner’de joker kullandığı soruyu görünce çok şaşıracaksınız! İsminiz nedir sorusu kadar kolaydı! Önce seyirciye sordu sonra çift joker kullandı