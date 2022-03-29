16 milyar TL’yi hesaplarına geçirmişlerdi! Vurguncu kardeşlerin almak istediği lüks otomobilin sahibi konuştu

"300 BİN TL'YE VERDİLER NİYE UCUZA VERDİLER"

Araç alım satımı yapan Murat Aydın da, Alto'ya destek vererek, "Bu aracı gelip pazarlık yapmadan bizden 330 bin TL'ye istediler. Kardeşim de IBAN attı. Para buraya yattı. İnternette bazı yorumlar yapılıyor. Yok bu arabayla gezilip tozulmuş yakalanmış, yok 300 bin TL'ye verdiler niye ucuza verdiler gibi bilip bilmeden yapılan yorumlara haberler var. Benim kafama takılan sadece şu, beni 3-4 gündür arıyorlar gazetedesiniz, şu oldu bu oldu şöyle konuşuldu diye. Bilip bilmeden yapılan haberler burada bizim canımızı sıkıyor. Herkes baktığınız zaman boş konuşuyor. Bizim arabamız burada. Arabamızı da daha yeni ilana koydum. Bazı yorumlarda yazıyorlar. '328 bin TL, arabayı 300 bin TL'ye almışlar pazarlıkla' diye öyle bir şey yok. Biz alım satım yapıyoruz esnafız. Aracımız burada gelmediler, bakmadılar bu yalan yanlış haberlere bir dur denmesi lazım. Canımız sıkılıyor ister istemez. Arabamız ilanda. İşimizde gücümüzdeyiz. Bir abi makara yapmış. Yok '16 katrilyon kazanmış da gitmişler galericiyle pazarlık yapmışlar', yok 'az yakıyormuş'. O abiyle de oturup konuşmak isterim. Biz arabayı zaten vermek istemedik. Bloke işlemi konulunca, 'biz yalan dolanla işimiz olmaz, illegal işlere girmeye de gerek yok' dedik. 'Sonradan nakit parayla gelip alabiliyorsanız alın dedik' gelip alamadılar da zaten. Arabamız bizde. Arabaya ben biniyorum. Bir problem yok" ifadelerini kullandı.