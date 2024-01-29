Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten bir grup genç herkesi şaşkına çeviriyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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