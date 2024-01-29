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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten bir grup genç herkesi şaşkına çeviriyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:24
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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten kişilerin son zamanda paylaştıkları videolar takipçilerini şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Sabahın erken saatlerinde yılan yakalamak için kolları sıvayan bir grup genç ellerine aldıkları dedektörle yola koyuldu.

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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Kış uykusunda bulunan yılanların peşinde olan bu grup sinyal aldıkları bir bölgeyi kazmaya başladı.

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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

Gençlerin kazdığı kuyudan 200 kiloluk anakonda çıktı.

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Anakondaları kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazma kürekle kazıp teker teker çıkardılar

O anları takipçileriyle paylaştılar. İşte izleyenleri şoke eden o anlar