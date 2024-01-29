Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: "Ali Diken yaşıyor olabilirdi"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'yi derinden etkileyen bir olay yaşandı. Programda açıklanan cinayet itirafı, izleyicileri şaşkına çevirirken, olayın ayrıtnıları merak konusu oluyor. Eniştesi tarafından katledilen kuaför Zeynep Ece Aksay'ın cenazesi ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Kızının serbest bırakılmasına itiraz eden baba Mustafa Aksay ise, "Ben kızıma kardeşini sorduğumda bana kardeşinin iyi olduğunu ve kendisini gizli numaradan aradığını söyledi. Biz hiç şüphe etmedik, kızım bizi yanlış yönlendirmese Ali Diken yaşıyor olabilirdi." dedi.