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Haberler Galeri Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: "Ali Diken yaşıyor olabilirdi"

Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: "Ali Diken yaşıyor olabilirdi"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'yi derinden etkileyen bir olay yaşandı. Programda açıklanan cinayet itirafı, izleyicileri şaşkına çevirirken, olayın ayrıtnıları merak konusu oluyor. Eniştesi tarafından katledilen kuaför Zeynep Ece Aksay'ın cenazesi ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Kızının serbest bırakılmasına itiraz eden baba Mustafa Aksay ise, "Ben kızıma kardeşini sorduğumda bana kardeşinin iyi olduğunu ve kendisini gizli numaradan aradığını söyledi. Biz hiç şüphe etmedik, kızım bizi yanlış yönlendirmese Ali Diken yaşıyor olabilirdi." dedi.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:42
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Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: Ali Diken yaşıyor olabilirdi

Antalya'da eniştesi tarafından evde dövülerek öldürülen kuaför Zeynep Ece Aksay'ın cenazesi, ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Dramatik olayın ardından yaşanan acı anlar, ailenin yürekleri dağladı.

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Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: Ali Diken yaşıyor olabilirdi

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunduktan sonra bir televizyon programına katıldı.

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Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: Ali Diken yaşıyor olabilirdi

Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı, kurye Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü dile getiren Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: Ali Diken yaşıyor olabilirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi.

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Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: Ali Diken yaşıyor olabilirdi

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği 'Obert' ve kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.