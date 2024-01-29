Türkiye Esra Erol'da Korkut ailesini konuşuyor! Gelin ve kaynanın fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut'un iddiası üzerine Esra Erol'un ekibi, Bartın'a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan'ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. Konuya ilişkin konuşan Selçuk Korkut, "Babamı zehirlemeye de çalıştı eşimin tutuklanmasını istiyorum. Karım seri katil olabilir" dedi. İşte yaşananlar...