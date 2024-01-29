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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'da Korkut ailesini konuşuyor! Gelin ve kaynanın fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

Türkiye Esra Erol'da Korkut ailesini konuşuyor! Gelin ve kaynanın fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut'un iddiası üzerine Esra Erol'un ekibi, Bartın'a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan'ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. Konuya ilişkin konuşan Selçuk Korkut, "Babamı zehirlemeye de çalıştı eşimin tutuklanmasını istiyorum. Karım seri katil olabilir" dedi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 23:31
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Korkut ailesi Türkiye’yi korkutmaya devam ediyor! Gelin ve kaynanın Fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Korkut ailesi Türkiye’yi korkutmaya devam ediyor! Gelin ve kaynanın Fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

EŞİNİ BULMAK İSTEDİ
Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyledi.

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Korkut ailesi Türkiye’yi korkutmaya devam ediyor! Gelin ve kaynanın Fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi ve itirafları programa damga vurdu.

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Korkut ailesi Türkiye’yi korkutmaya devam ediyor! Gelin ve kaynanın Fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI

Zeynep Korkut, eşini terk ettiğini ve iki aydır Gökhan Güney ile birlikte olduğunu açıkladı.

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Korkut ailesi Türkiye’yi korkutmaya devam ediyor! Gelin ve kaynanın Fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı | Kayınpeder için mezar mı kazdılar?

"KOCAMI KORKUT DEDİ"
İşte bundan sonra büyük bir itiraf geldi. Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

"EĞER ORTAYA ÇIKSAYDI GİDER BİRLİKTE YATARDIK"
Kayınvalide Cemile, "Eğer ortaya çıksaydı gider birlikte yatardık. Gelinimle kavga ediyor diye kocama fare zehiri içirecektim" diyerek herkesi şaşırttı.