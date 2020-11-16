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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin daha sonra yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü. Bakın ne yaptı?

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 12:42
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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. Nalbur dükkanına yönelen bir kişi cam kapının kapalı olduğunu fark edemedi.

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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

Dükkandan içeri girmek istediği esnada kapalı olan kapının camına çarpan adam bir anda neye uğradığını şaşırdı.

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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

Saniyeler içerisinde şaşkınlığını yenen adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

O anlar ise, dükkanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

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