Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin daha sonra yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü. Bakın ne yaptı?

İHA Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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