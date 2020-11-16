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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki... Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin daha sonra yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü. Bakın ne yaptı?
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 12:42
Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. Nalbur dükkanına yönelen bir kişi cam kapının kapalı olduğunu fark edemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dükkandan içeri girmek istediği esnada kapalı olan kapının camına çarpan adam bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Saniyeler içerisinde şaşkınlığını yenen adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
YOLDA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI! GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI...
Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...