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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarasa fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Gerçek olduğuna inanmıyorlar Yarasa fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Gerçek olduğuna inanmıyorlar
Sosyal medyada yayılan yarasa fotoğrafı görenleri ikiye böldü. Filipinler'de ortaya çıkan, insan boyundaki yarasa fotoğrafının gerçek olduğuna çoğu kişi inanmasa da görüntü gerçek. Fotoğrafın çekim açısı, göz yanılsamasına neden oluyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:03
Filipinler'de ortaya çıkan fotoğraftaki dev yarasa, deyim yerindeyse insanları ikiye böldü. Fotoğrafta yer alan yarasanın 1.5 metre boyunda olduğu düşünülüyordu. Fotoğraftaki yarasa gerçekten büyük olsa da, tahmin edildiği kadar büyük değil. Görenlerin yaşadığı göz yanılgısı ise, tamamen fotoğrafın çekildiği açıyla ilgili.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fotoğrafta görünen yarasa türü, dev altın taçlı uçan tilki olarak bilinen bir tür. Fotoğraf ise Twitter'da @AlexJoestar622 adlı kullanıcı tarafından "Size Filipinler'de insan boyutunda yarasalar olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Evet, işte bundan bahsediyordum" notuyla paylaşıldı.
Fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada yarasanın büyüklüğü ile ilgili tartışma başladı.
Uçan tilki veya dev yarasa olarak bilinen bu türün insan boyutunda olduğu bilgisi tam olarak gerçeği yansıtmasa da, bu tür dünyanın en büyük yarasalarından biri.
Bu türle ilgili ilginç bir diğer bilgi ise, aslında kanat uzunluğunun insan boyutunda olması. Bu tür yarasaların kanatları 1.6 metreye kadar açılabiliyor. Uçan tilki veya dev yarasa olarak bilinen bu türün gerçek boyutu ise 30.5 cm.