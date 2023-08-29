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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Avustralya'nın başkenti Canberra'da karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye giden kadının beyninden çıkanlar herkesi şoke etti. Anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyata alınan kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 08:33
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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Emerging Infectious Diseases dergisine göre, 64 yaşındaki kadın, Ocak 2021'de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Kadının şikayetleri arasına 2022'de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra'da bir hastaneye sevk edildi.

MR taraması yapılan kadının, anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.

İncelenmesi için laboratuvara gönderilen solucanın genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.

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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce bir rapor olmadığı kaydedildi.

Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu bilgisi verildi.

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İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Kadının, göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasını vücuduna aldığı düşünülüyor.