İnanılmaz olay! Dünyada bir ilk: Beyninden çıkan şey herkesi şoke etti

Avustralya'nın başkenti Canberra'da karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye giden kadının beyninden çıkanlar herkesi şoke etti. Anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyata alınan kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 08:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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