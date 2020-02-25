25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

Müslümanlar için manevi anlamda büyük önem taşıyan 3 aylar başladı. 3 aylarda oruç tutup tutulmadığını araştıran vatandaşlar nafile orucu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu? Nafile orucu kaç gün tutulur? Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında özellikle ilk üç günde tutulan oruçlar, Muharrem ayında aşure günü dahil ilk 10 günde tutulan oruçlar veya Pazartesi - Perşembe ve her ayın 13-14-15'inde tutulan oruçlar nafile oruçlar olarak bilinmektedir.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 15:37
  • 1
  • 6
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen, içinde Kadir Gecesi'nin de bulunduğu mübarek 3 aylar başladı. 3 ayların başlamasıyla birlikte oruç tutulup tutulmayacağı sorgulanmaya başlandı. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında özellikle ilk üç günde tutulan oruçlar nafile orucu olarak adlandırılıyor. Peki, nafile orucu kaç gün tutulur? İşte yanıtı!

  • 2
  • 6
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

NAFİLE ORUCU NEDİR?

Farz, vacip ve mekruh olan günlerin dışında oruç tutulan bütün günler nafile oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayının dışında en fazla, Ramazan ayından önceki ay olan Şaban ayında oruç tutmuşlardır.

  • 3
  • 6
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında özellikle ilk üç günde tutulan oruçlar, Muharrem ayında aşure günü dahil ilk 10 günde tutulan oruçlar veya Pazartesi - Perşembe ve her ayın 13-14-15'inde tutulan oruçlar nafile oruçlardır. Nafile oruç tutulduğu zaman büyük sevabı vardır. Tutulmadığı takdirde herhangi bir günahı yoktur.

  • 4
  • 6
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek geceler denince, ülkemizde "Kandiller" veya "Kandil Geceleri" tabir edilen (takvimdeki sırasına göre) Regaib, Mirâc, Berat ve Kadir geceleri kastedilir.

  • 5
  • 6
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?

Bu aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.