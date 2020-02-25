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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
Müslümanlar için manevi anlamda büyük önem taşıyan 3 aylar başladı. 3 aylarda oruç tutup tutulmadığını araştıran vatandaşlar nafile orucu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu? Nafile orucu kaç gün tutulur? Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında özellikle ilk üç günde tutulan oruçlar, Muharrem ayında aşure günü dahil ilk 10 günde tutulan oruçlar veya Pazartesi - Perşembe ve her ayın 13-14-15'inde tutulan oruçlar nafile oruçlar olarak bilinmektedir.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 15:37
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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
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Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?