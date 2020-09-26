ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. ŞOK market hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünler listesini araştırıyor. Uzun bir aranın ardından hafta sonu kampanyalarını yeniden başlatan ŞOK marketler, bu hafta sonu ütü masası, saç kurutma makinesi, dijital baskül, vücut tıraş makinesi, el yüz havlusu, banyo havlusu, süzme peynir, tablerone gibi çeşit çeşit ürünleri satışa çıkarıyor. İşte ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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