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Haberler Galeri ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. ŞOK market hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünler listesini araştırıyor. Uzun bir aranın ardından hafta sonu kampanyalarını yeniden başlatan ŞOK marketler, bu hafta sonu ütü masası, saç kurutma makinesi, dijital baskül, vücut tıraş makinesi, el yüz havlusu, banyo havlusu, süzme peynir, tablerone gibi çeşit çeşit ürünleri satışa çıkarıyor. İşte ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:13
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ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

ŞOK 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta sonu kampanyaları neler? ŞOK marketlerin hafta içi ve hafta sonu satışa çıkardığı aktüel ürünler listesi yakından takip ediliyor. ŞOK müşterilerinin merakla araştırdığı 26 Eylül kampanyalarını sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? İşte ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

Ütü Masası

• Isıya dayanaklı kumaş
•10mm sünger kalınlığı
• Ütü tabanını koruyan silikontıpalı sac ütü bölümü
• 60-90 cm yükseklik ayarı
• Monoblok ütü tablası
•36 x 112 cm

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ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları

Mona Saç Kurutma Makinesi

• Max. 1000W Güç
• 2 kademeli hız ayarı
• Soğuk hava üfleme özelliği
• Kolay asma halkası
• Aşırı ısınma emniyet

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ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları
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ŞOK aktüel 26 Eylül 2020 kataloğu: Hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK market kampanyaları