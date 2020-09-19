Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

KATLEDİLEN KADINLARIN SES�� OLDU

Müge Anlı için sosyal medyada yazılan destek yorumları şöyle:

- Müge Anlı'yı bu. Aleyna Çakır için verdiği mücadele bütün katledilen kadınların sesi oldu.

- Yandaki annesini, konuşan ise eşini kaybetmiş. Dertleri Müge Anlı… Anlı'nın can güvenliği de tehlike altındadır. Olayın intihar olmadığının göstergesi sayılabilir bence bu.

- Kadın maskeli, yanında alışveriş poşetleri var. Ormanlık alanda... Koca sarhoş, gülüyor. Ümit Can'ın yüzünde sinsi bir tavır. -

- Cesedin fotoğrafı yeni açılmış bir hesaptan servis ediliyor. Avukat Müge Anlı'ya saldırıyor. Tam da mercek altına alındıkları gün!

- Hedef gösteriyorsunuz ya bu kadının kılına zarar gelirse bize yazıklar olsun. Müge Anlı yanındayız.