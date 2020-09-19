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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şoke eden gerçekler ortaya atılmış, Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Uygun'un ailesinin de olayın içinde olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından önceki akşam Ankara'da ölü olarak bulunmuştu. Gülay Uygun'un ölümün ardından Ümit ve babasının suçladığı Müge Anlı'ya sosyal medyada destek mesajları yağdı
Giriş Tarihi: 19.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 12:10
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