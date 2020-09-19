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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şoke eden gerçekler ortaya atılmış, Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Uygun'un ailesinin de olayın içinde olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından önceki akşam Ankara'da ölü olarak bulunmuştu. Gülay Uygun'un ölümün ardından Ümit ve babasının suçladığı Müge Anlı'ya sosyal medyada destek mesajları yağdı

Giriş Tarihi: 19.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 12:10
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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından şiddet gördüğü, tırnaklarında erkek DNA'sının bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Genç kıza şiddet uyguladığı belirlenen Ümit Uygun'un cinayete intihar süsü verdiği düşünülüyordu.

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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

Aleyna Çakır cinayetinde araştırmalar sürerken Ümit Uygun'un annesi hakkında Müge Anlı'ya vahim iddialar gelmiş bu gelişmeler üzerine Bakanlık devreye girerek soruşturma başlatmıştı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit'in annesi Gülay Uygun önceki akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu. Şüpheli intihar sonrası Ümit Can, babası ve avukatları kamera karşısına geçti.

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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeleri programında gözler önüne seren Müge Anlı'yı suçlayan ailenin ilginç tavırları, hal ve hareketleri dikkat çekti. Ümit Can'ın babasının alkollü olduğu ve açıklamanın bir kısmında güldüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, baba ve oğlunun Anlı'yı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Anlı için Twitter'da "Her zaman yanındayız" yorumları yazıldı.

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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz
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Ümit Uygun’un sözlerinin ardından Müge Anlı’ya destek mesajı yağdı! Çakal sürüsüne yedirmeyiz

KATLEDİLEN KADINLARIN SES�� OLDU

Müge Anlı için sosyal medyada yazılan destek yorumları şöyle:

- Müge Anlı'yı bu. Aleyna Çakır için verdiği mücadele bütün katledilen kadınların sesi oldu.

- Yandaki annesini, konuşan ise eşini kaybetmiş. Dertleri Müge Anlı… Anlı'nın can güvenliği de tehlike altındadır. Olayın intihar olmadığının göstergesi sayılabilir bence bu.

- Kadın maskeli, yanında alışveriş poşetleri var. Ormanlık alanda... Koca sarhoş, gülüyor. Ümit Can'ın yüzünde sinsi bir tavır. -

- Cesedin fotoğrafı yeni açılmış bir hesaptan servis ediliyor. Avukat Müge Anlı'ya saldırıyor. Tam da mercek altına alındıkları gün!

- Hedef gösteriyorsunuz ya bu kadının kılına zarar gelirse bize yazıklar olsun. Müge Anlı yanındayız.