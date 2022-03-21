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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aran Dursun Zehir olayında korkunç iddialar gündeme geldi. Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. En son sahil yolunda yürürken görülen Zehir'in torunu Kerim hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kayıp Dursun Zehir cinayete mi kurban gitti? Dursun Zehir'in kaybında torunu Kerim'in parmağı mı var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:41
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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayı akıllara durgunluk verdi. 71 yaşındaki adamın kaybın cinayet şüphesi gündeme gelirken torunu Kerim'in para trafiği şüpheleri arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? 5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in torunu Kerim hakkında Atv canlı yayınında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.

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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

Kerim'in kumar bağımlısı olduğu ve bu yüzden dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.

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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

Kerim, dedesine ait 10 bin lirayı nereden buldu? İşte Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayının detayları...

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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Şüpheli para trafiği ortaya çıktı! Kaybında torununun parmağı var mı?

DURSUN ZEHİR O KUYUNUN İÇİNDE Mİ?

Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir hakkında geçtiğimiz hafta öldürülüp su kuyusuna atılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruldu. Müge Anlı ekibi o kuyunun olduğu alana gitti.