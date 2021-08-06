İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporda, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli yük taşıyan bir tankerin sebep olacağı bir kaza, Boğazın iki kıyısında yaşayan binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı gibi, şehrin tarihi dokusuna, çevredeki yaşam alanlarına ve çevreye telafisi çok zor hasar yaratacaktır" denildi.