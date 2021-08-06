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Haberler Galeri İşte İstanbul Boğazı'nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

İşte İstanbul Boğazı'nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

İstanbul Boğazı'nın içinde bulunduğu tehdit, Deniz Ticaret Odası'nın raporunda bir kez daha gözler önüne serildi. Montrö Sözleşmesi'nin kabul edildiği 1936 yılından bu yana boğazdaki gemi trafiği tam 6 kat yükseldi. Artan bu gemi trafiği beraberinde kaza riskini de oldukça korkunç boyutlara taşıdı.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 11:15
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İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporda, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli yük taşıyan bir tankerin sebep olacağı bir kaza, Boğazın iki kıyısında yaşayan binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı gibi, şehrin tarihi dokusuna, çevredeki yaşam alanlarına ve çevreye telafisi çok zor hasar yaratacaktır" denildi.

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İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...
Deniz Ticaret Odası hazırladığı Denizcilik Sektör Raporu ile İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğine dikkat çekerek bir kez daha gemi trafiğinin bu alandan ayrıştırılarak Kanal İstanbul güzergahına taşınmasındaki önemi vurguladı.
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İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

BOĞAZ ZORUNLU MANEVRALAR GEREKTİRİYOR
Türk Boğazları'nın fiziki özellikleriyle seyir bakımından dünyadaki en zor suyollarından olduğuna işaret edilen raporda, boğazlardaki güçlü akıntılar, keskin dönüşler ve değişken hava koşullarının seyrüseferi son derece zorlaştırdığı belirtildi.

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İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...
İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden oluşan toplam uzunluğun 164 deniz mili olduğu ifade edilirken, Türk boğazlarında, hızı saatte 7-8 mile ulaşan akıntı, rüzgâr, topuk ve adacıklar gibi zorunlu manevralar gerektiren ve emniyetli seyri engelleyen unsurlar bulunduğu belirtildi.
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İşte İstanbul Boğazı’nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...

GEMİ TRAFİĞİ 6 KAT ARTTI
Türk Boğazlarında trafik hacminin çok kritik ve tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekilirken, 1936 yılında İstanbul Boğazından günde yalnız 17 gemi geçmekteyken günümüzde bu sayının günde ortalama 105 gemiye tekabül ettiği belirtildi.