07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İşte İstanbul Boğazı'nın içinde bulunduğu tehdit! Gemi trafiği 6 kat arttı! Olası bir kaza...
İstanbul Boğazı'nın içinde bulunduğu tehdit, Deniz Ticaret Odası'nın raporunda bir kez daha gözler önüne serildi. Montrö Sözleşmesi'nin kabul edildiği 1936 yılından bu yana boğazdaki gemi trafiği tam 6 kat yükseldi. Artan bu gemi trafiği beraberinde kaza riskini de oldukça korkunç boyutlara taşıdı.
Giriş Tarihi: 06.08.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 11:15
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