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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

Alanya'da meydana gelen skandal olay ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı, kan donduran görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı hesaplarını etiketledi. Alanya'da gözü dönen bir baba çocuğunu öldüresiye dövdü. Elinde çocuğUnun karnesini tutan babanın çocuğuna öldüresiye saldırdığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 11:29
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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

Alanya'da yaşanan aile içi eziyeti görenler donup kaldı.

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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

Vahşi baba, karnesini beğenmediği çocuğunu tekme tokat dövdü.

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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Sosyal medyada paylaşılan video sonrası binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğüne ihbarlar yapıldı.

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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

YERDEN YERE VURDU

Çocuğunu ters çevirerek kafasını yere vuran cani babanın kısa süre içinde gözaltına alınması bekleniyor.

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Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu

Sosyal medyada vatandaşlar paylaşılan videoyu alıntılayarak cani babaya tepki gösterdi.