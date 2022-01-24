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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:29
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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da eski nişanlı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

CİNAYET ANI KAMERADA

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez'in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.

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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız'ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez'in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız'ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez'in Yıldız'ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.

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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez'in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.