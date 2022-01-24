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Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 10:25Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:29