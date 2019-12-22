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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin merak konusu. 27 Aralık Cuma tarihli BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesindeki dikkat çekici ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta şarjlı el süpürgesi, ışıklı cam kettle, duvar tipi ısıtıcı, akıllı bileklik gibi ürünler bulunuyor. BİM marketleri Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde ve mahallesinde bulunmakta ve hesaplı alışverişin adresi olmaktadır. İşte, önümüzdeki haftanın merakla beklenen 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 22.12.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 20:44
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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık günü satışa çıkacak ürünlerini tanıtıyor. BİM aktüel katalog 27 Aralık'ta birbirinden hesaplı ürünleri tüketicilerle buluşturacak. Her hafta indirimli ürünleri Cuma günleri satışa sunan BİM marketlerinin 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel katalog mutfak ürünlerinden giyime, elektronikten banyo malzemelerine kadar geniş bir yelpazede bulunuyor. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi!

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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

Şarjlı El Süpürgesi Fakir

• Dar alanlar için kenar köşe aparatı
• Hassas yüzeyler için mobilya fırçası
• Duvara monte edilebilir şarj ünitesi
• LED şarj göstergesi
• Hepa filtre
• Tek düğme ile hazne boşaltma
• ~1,8 m kablo
• 7.2 V 35 W güç
• 450 ml toz haznesi kapasitesi

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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

Işıklı Cam Kettle

• Paslanmaz çelik gizli ısıtma elemanı
• Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
• 360 derece serbest kullanım
• Kablo saklama
• Isınma koruması
• 2000 W
• Işıklı aydınlatma
• 1.8 litre iç hacim
• Led ışıklı

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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

Karaoke Mikrofon

• 40 mm hoparlör
• USB ve AUX girişi
• Çantalı
• Harici Bluetooth Hoparlör olarak kullanabilme
• Güç kapasitesi: 1200 mAh
• 2 farklı renk seçeneği

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BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!