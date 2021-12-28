Aksaray'daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma kapsamında müfettişin raporunu hazırladığını ve karar için dosyanın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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