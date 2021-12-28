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Haberler Galeri Aksaray'daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Aksaray'daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma kapsamında müfettişin raporunu hazırladığını ve karar için dosyanın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:57
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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.

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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni gelişme

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ali Rıza Y.'nin tutuklanması için dün üst mahkemeye itirazda bulundu.