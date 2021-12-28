Şehir dondu! Burası Sibirya'dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sıcaklığı eksi 15 derecelere kadar indirdi. Buz kesen hava ile birlikte birçok şehir beyaza büründü ve ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı.Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle Karasu Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda ise soğuktan dolayı kırağı oluştu.