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Şehir dondu! Burası Sibirya'dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sıcaklığı eksi 15 derecelere kadar indirdi. Buz kesen hava ile birlikte birçok şehir beyaza büründü ve ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı.Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle Karasu Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda ise soğuktan dolayı kırağı oluştu.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:25
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Şehir dondu! Burası Sibirya’dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düşerken, ovadaki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 dereceyi gördü.
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Şehir dondu! Burası Sibirya’dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler

Hava sıcaklığının olumsuz etkilendiği kentte Karasu Nehri'nin büyük bir bölümü buzla kaplanırken, ağaçlarda kırağı çatılarda ise buz kütleleri oluştu. Yakıt depoları donan bazı araçlarda sürücülere zor anlar yaşattı.

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Şehir dondu! Burası Sibirya’dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler
Merkeze 30 kilometre mesafedeki Mercimekkale köyü yakınlarındaki Arıncık sulama regülatörüne bağlı sulama kanallarında buzlanmalar meydana geldi. Havadan görüntülenen regülatörde kartpostallık manzaralar oluştu.
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Şehir dondu! Burası Sibirya’dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler

Tır sürücüsü Ünal Tatar, yakıt depolarının soğuktan dolayı donmaya başladığını söyledi. Aşırı soğuklar nedeniyle bazı araçların çalışmadığını vurgulayan Tatar, "Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var. Dereler donmuş, ağaçlar kırağı tutmuş durumda. Hayat şartları burada çok zorlu" dedi.

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Şehir dondu! Burası Sibirya’dan farksız! Eksi 15 derecede hayran bırakan görüntüler