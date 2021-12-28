28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

İzmir Bornova'da 25 yaşındaki Berna Özcan, 27 Haziran tarihinde içlerinde sevgilisinin de bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendikten sonra yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi Berna'nın ölümünün sebebi ortaya çıktı. Otopsi sonucun genç kızın uyuşturucuya bağlı kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:43
  • 1
  • 10
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

Edinilen bilgilere olay, 27 Haziran sabahı saat 07.00 sularında İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan (25) sevgilisi Burak Kısaoğlu'nun da içlerinde olduğu arkadaşlarıyla eğlendi.

  • 3
  • 10
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

SABAHA KARŞI FENALAŞTI

Sabaha karşı fenalaşan Özcan için arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

  • 4
  • 10
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

Genç kız olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

  • 5
  • 10
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu

Özcan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.