28 Aralık 2021, Salı
Berna Özcan’ın ani ölümünün sebebi ortaya çıktı! Sevgilisinin paylaşımı yürek burktu
İzmir Bornova'da 25 yaşındaki Berna Özcan, 27 Haziran tarihinde içlerinde sevgilisinin de bulunduğu arkadaş grubuyla eğlendikten sonra yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi Berna'nın ölümünün sebebi ortaya çıktı. Otopsi sonucun genç kızın uyuşturucuya bağlı kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:43
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10