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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

Son dakika haberi... Çanakkale'de Roma döneminden kalma 5 bin yıllık Troya Antik Kenti'ne su taşınmasını sağlayan tarihi su kemerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Turizme kazandırılacak bölgenin doğal güzelliği oldukça dikkat çekti. Orman içinde bulunan tarihi su kemeri, akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:07
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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

Roma döneminde Troya'ya su sağlanması amacıyla yaptırılan su kemeri Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü Kemerdere Göleti'nde bulunuyor. Uzun yıllar boyunca kullanılan su kemeri zamanla yıpranınca, restore edilerek turizme kazandırılması kararlaştırıldı.

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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

Batı Anadolu'daki Roma Dönemi'ne ait sağlam kalmış kemerlerden biri olduğu için büyük bir öneme sahip olan su kemerinin için 2020 yılının Mart ayında Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

Yüzde 70 oranında yapımı devam eden su kemerinin güçlendirme ve cephe temizliği tamamlandı. Derz imalatlarının devam eden projenin 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

Orman içinde bulunan tarihi su kemeri, akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle kamp kurmak isteyenler buraya büyük ilgi gösterirken, derenin oluşturduğu küçük gölet ise kemere ayrı bir güzellik katıyor.

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5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

"BURASI BİZİM İÇİN KÜÇÜK BİR CENNET"
Çanakkale ve Kazdağları bölgesinde kamp ve doğa gezileri gerçekleştiren Burak Çiftçi (36), "Burak Çiftçi, "Burada bir restorasyon çalışması başladı. Bizim daimi kullandığımız ve sevdiğimiz lokasyonlardan bir tanesi. Kemerdere köyündeki su kemerindeyiz şuanda. Tarihçesini bilmeyenler için ufak bir bilgi geçeyim ben. Bu çok eski bir kemer. Troya döneminde, Troya kentine su taşınmış, su kemeri olarak geçiyor. İl Özel İdare öncülüğünde burada bir restorasyon çalışması başlatıldı. Kemer şuanda yenileniyor, dökülen taşları vardı. Çanakkale bölgesinde eşsiz bir doğa, küçük bir cennet bizim için burası" dedi.