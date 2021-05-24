HaberlerGaleri5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor
5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de Roma döneminden kalma 5 bin yıllık Troya Antik Kenti'ne su taşınmasını sağlayan tarihi su kemerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Turizme kazandırılacak bölgenin doğal güzelliği oldukça dikkat çekti. Orman içinde bulunan tarihi su kemeri, akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:06Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:07