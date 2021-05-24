5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikasında çalışmalar sona eriyor

"BURASI BİZİM İÇİN KÜÇÜK BİR CENNET"

Çanakkale ve Kazdağları bölgesinde kamp ve doğa gezileri gerçekleştiren Burak Çiftçi (36), "Burak Çiftçi, "Burada bir restorasyon çalışması başladı. Bizim daimi kullandığımız ve sevdiğimiz lokasyonlardan bir tanesi. Kemerdere köyündeki su kemerindeyiz şuanda. Tarihçesini bilmeyenler için ufak bir bilgi geçeyim ben. Bu çok eski bir kemer. Troya döneminde, Troya kentine su taşınmış, su kemeri olarak geçiyor. İl Özel İdare öncülüğünde burada bir restorasyon çalışması başlatıldı. Kemer şuanda yenileniyor, dökülen taşları vardı. Çanakkale bölgesinde eşsiz bir doğa, küçük bir cennet bizim için burası" dedi.

