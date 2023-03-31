14 Mayıs seçimleri öncesi dikkat! ’Seçmen kaydınızı sorgulayın’ tuzağı

"YSK İLE İLGİLİ SİTE GOV.TR UZANTISI İLE BİTMİYORSA İHBAR EDİLMELİ"

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, "YSK örneğinde olduğu gibi çok büyük bir grup, özellikle 'oltalama' ile ilgili olan siber girişimlerden maalesef etkileniyor. 'Oltalama' dediğimiz şey bir e-posta içeriği olabilir ya da sitesinin kendi içerisinde uzantısı olabilir. Buraya girdiğiniz zaman sizin kişisel verilerinizi toplamak, sizden para almak amaçlanıyor. Herhangi bir link geldiği zaman önce bu linkin gerçek kurumun linki olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. En çok yapılan hata görünen isime aldanmak oluyor. Bu linklerde görünen isim ile arkasında onun yönlendirdiği bağlantı birbirinden farklı şeyler. Bunu anlamanızın yolları var. İşletim sistemine girdikten sonra fare üzerinden sağa tıklıyorsunuz onun linkini görüyorsunuz. Örneğin YSK ile ilgili bir site 'gov.tr' uzantısı ile bitmiyorsa 'tr.gov, gov.com' gibi sonlar ile bitiyorsa bunlarla ilgili ihbar yapılması gerek. Birisi ihbar ettiği zaman, bu siber güvenlik hizmeti sağlayanların laboratuvarına düşüyor. Laboratuvar ortamında analiz edildikten sonra mağdur olanları bilgilendiriyorlar " dedi.