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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

Kars'ta görenleri şaşkına uğratan ender rastlanan bir olay yaşandı. Oğlunun ısrarı sonrası karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın kontrol edildikten sonra direk ameliyata alındı. Ameliyata girenler gördüklerinde şaşkına uğradı. Bakın kadının midesinden ne çıktı.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 14:17
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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

Kars'ta yaşayan 5 çocuk annesi Sebiye Topkaya (65), şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetleri artınca oğlu Tamer Topkaya'nın ısrarı üzerine Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

KAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından muayene edildikten sonra ameliyata alınan Topkaya'nın karnından 6 kilogram ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Topkaya'nın karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olduğu belirtildi.

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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

"Tahribat yaratmaya başlamıştı"

Dr. Öğretim Üyesi Müjde Canday, gazetecilere, Sebiye Topkaya'nın ilk muayenesinde karnında kitle olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Canday, şöyle konuştu:

"Bu kitle zaman içerisinde hem böbreklerine hem de idrarı böbreklerden dışarıya çıkartmaya yarayan borularda tahribat yaratmaya başlamıştı. Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin, bu miyomu oluşturan hücreler bir takım orijin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz."

Sağlığına kavuşan Sebiye Topkaya, ameliyatın ardından ağrılarından kurtulduğunu belirterek, "Doktordan kaçıyordum, korkuyordum hiç gitmiyordum. Oğlum hastanede çalışıyordu, doktorları duymuştu, onların yanına geldik. Burada ameliyat olmaya karar verdim, 6 kilogram büyüklüğünde miyom çıktı. Kontrollere geldim, bir sıkıntı yok çok şükür iyiyim." dedi.

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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

ANKARA'DA ŞAŞIRTAN OLAY

Ankara'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde tespit edilenler doktorları bile hayrete düşürdü.

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Doktorlar muayene edince ameliyata aldı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayeti ile müracaat eden 46 yaşındaki D.E.'nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi.