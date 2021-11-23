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Müge Anlı'da aranan küçük Müslüme'yi kim öldürdü? Türkiye'yi yasa boğan ölümde son dakika! Aile fertlerinden birisi tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Yörük kızı küçük Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. Gözaltında bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri ile bazı yakınları savcılığa sevk edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Peki Müslüme nasıl öldü? Bulunduğu bölgeye nasıl gitti? İşte Müslüme'nin ölümündeki soru işaretleri ve yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 06:27Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 06:36