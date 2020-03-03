Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Aero L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejime ait L-39 tipi savaş uçağını düşürüldüğü bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Aero L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





