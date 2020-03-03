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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Aero L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejime ait L-39 tipi savaş uçağını düşürüldüğü bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Aero L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 13:41
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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Aero L-39 Albatros savaş uçağı özellikleri neler? Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden rejime ait L-39 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ardından internet üzerinde düşürülen uçağın özellikleri araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, "Aero L-39 savaş uçağı özellikleri" gibi aramalar hız kazandı. Peki, Aero L-39 Albatros savaş uçağı özellikleri nelerdir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Aero L-39 Albatros savaş uçağı, Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağı olarak biliniyor. L-29 Delfin'in yerini alan bu uçak, ilk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır. Geliştirilmiş tipleri ise L-59 Albatros ve L-139'dur.

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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Genel Özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

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Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?

Performans

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)