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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Cemre suya ne zaman düşecek? İlk iki cemrenin düşmesinin ardından üçüncü ve son cemrenin ne zaman düşeceği merak edilmeye başlandı. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, "ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamlarına gelen cemre ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:20
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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Cemre suya ne zaman düşecek? Üç aşamada gerçekleşen cemrelerin ilki havaya, ikincisi suya düştü. Son cemre ise toprağa düşecek. Havaların ısınmasını ifade eden cemrenin Türk kültüründe de önemli yeri vardır. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de son cemre toprağa ne zaman düşer? İşte detaylar...

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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İşte 2020 cemre tarihleri:

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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.

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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü.

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3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.