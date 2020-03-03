3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Cemre suya ne zaman düşecek? İlk iki cemrenin düşmesinin ardından üçüncü ve son cemrenin ne zaman düşeceği merak edilmeye başlandı. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, "ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamlarına gelen cemre ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?

Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





