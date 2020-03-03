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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 25 Mart günü işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tuğba Karaca'nın annesi kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kızının komşuları Ali Başcan tarafından zorla kaçırıldığını iddia eden anne, kızını geri getirmeleri için yalvarmıştı. Müge Anlı yayınında korkan kişiler Tuğba Karaca'yı aynı gün içerisinde karakola teslim etti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan genç kız, 7 gün boyunca yaşadıklarını anlattı. İşte 3 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:45
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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi izleyenleri sevindirdi. 25 Mart günü işe gitmek için evinden ayrıldığı sırada komşusu Ali Başcan tarafından kaçırılan Tuğba Karaca, Müge Anlı yayını sayesinde bulundu. Bugünkü canlı yayına katılan Tuğba Karaca, 7 gün boyunca yaşadıklarını canlı yayında anlattı. İşte 3 Mart Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…

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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve gıda teknikeri olan Tuğba Karaca, 25 Mart günü işe gitmek için evden ayrılmasının ardından kayıplara karıştı. Bir haftadır kızından haber alamayan anne Feride Hanım, kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılarak kızlarını komşuları olan Ali Başcan'ın kaçırdığını iddia etti. 29 yaşında Ali Başcan'ın dağda çobanlık yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

Anne Feride Hanımın Müge Anlı yayınında anlattıklarının ardından korkan Ali Başcan, dün Tuğba Karaca'yı serbest bıraktı. 8 gün sonra ailesine canlı yayında kavuşan Tuğba, yaşadığı korku dolu günleri anlattı.

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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

İşte 25 yaşındaki Tuğba Karaca'nın canlı yayında anlattıkları:

"İşe gidiyordum araçla yanıma geldiler. Kuzeni de vardı, ana yola bırakacaklar diye bindim. Çarşıya gidiyoruz dediler, Ali abi yoldan saptı ara yola girdi ve 'ehliyetimi kaptırdım iş yerinin arka sokağından girelim' dedi, ben de 'Tamam Ali abi sorun yok" dedim.

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Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

Sağa gitmesi gerekirken sola döndü ve kapıları kilitledi, 'Ben seni seviyorum, kaçırıyorum şu an seni" dedi. Ben ne olduğunu anlayamadım, telefonumu cebimden çıkartırken şu an tutuklu olan kuzeni telefonu aldı elimden Ali abiye verdi. Telefonu arabadan aşağıya attı.