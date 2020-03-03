Müge Anlı sayesinde bulunan Tuğba Karaca yaşadıklarını anlattı: 'Yalvardım, direndim fakat...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 25 Mart günü işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tuğba Karaca'nın annesi kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kızının komşuları Ali Başcan tarafından zorla kaçırıldığını iddia eden anne, kızını geri getirmeleri için yalvarmıştı. Müge Anlı yayınında korkan kişiler Tuğba Karaca'yı aynı gün içerisinde karakola teslim etti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan genç kız, 7 gün boyunca yaşadıklarını anlattı. İşte 3 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...