Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Türkiye'deki yaban hayatından gelen görüntüler, görenleri oldukça şaşırtıyor. Fotokapan sistemiyle takip edilen vahşi doğada, neslinin tükendiği sanılan birçok hayvan kameralara yakalandı. Yıllardır hiçbir yerde görünmeyen bu canlıların fotokapanlara yakalanmasıyla, birçok sırları da ortaya çıkmış oldu. Nasıl hayatta kaldıkları büyük merak konusu olan bu gizemli canlıların yaşamı oldukça dikkat çekiyor. İşte Türkiye'deki vahşi doğanın gerçek yüzü...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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