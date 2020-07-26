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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Türkiye'deki yaban hayatından gelen görüntüler, görenleri oldukça şaşırtıyor. Fotokapan sistemiyle takip edilen vahşi doğada, neslinin tükendiği sanılan birçok hayvan kameralara yakalandı. Yıllardır hiçbir yerde görünmeyen bu canlıların fotokapanlara yakalanmasıyla, birçok sırları da ortaya çıkmış oldu. Nasıl hayatta kaldıkları büyük merak konusu olan bu gizemli canlıların yaşamı oldukça dikkat çekiyor. İşte Türkiye'deki vahşi doğanın gerçek yüzü...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 11:25
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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.

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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.


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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.


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Yıllar sonra göründü! Nesli tükendi sanılan o canlı kameralarda

Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.