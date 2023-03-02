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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul'da hangi ilçeler riskli?

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar gelmeye devam ediyor. 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça- Karaburun bölgesinde araştırma yapan ekip dikkat çeken bir sonuca ulaştı. Sismik araştırmaların sonucuna şaşıran uzmanlar, "oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:06
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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli akademisyenlerden oluşan 12 kişilik ekip, 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça- Karaburun bölgesinde 'Piri Reis' gemisiyle sismik araştırma yaptı. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Derman Dondurur, "Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli akademisyenlerden oluşan 12 kişilik ekip, 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça-Karaburun bölgesinde TÜBİTAK destekli proje kapsamında sismik araştırma yaptı. 'Piri Reis' gemisiyle açılan akademisyenler, 1 hafta boyunca denizde veri topladı.

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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Derman Dondurur, "Bu proje için geçtiğimiz hafta içerisinde, 'Piri Reis' gemisiyle 12 kişilik ekiple bir sismik çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada yaklaşık 1000 kilometre civarında sismik veri topladık. İlksel sonuçlar, gerçekten çok ilgi çekiciydi. 'İzmir dış körfezi'nin sığ yapısını, fay yapılarını biraz biliyoruz ama derin kısımlarla ilgili çok bilgimiz yoktu. Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" diye konuştu.

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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

'İZMİR, DEPREMSELLİK AÇISINDAN AKTİF'

İzmir ve çevresinin depremsellik açısından aktif bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Dondurur, "Tarihsel süreçte İzmir ve çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem olmuş. 1688'de İzmir'de oluşan bir deprem çok ciddi hasar vermiş hatta tsunami meydana gelmiş. 1739'da Foça'nın 4'te 3'ünün yıkıldığı yıkıcı bir deprem var. Bunların üzerine Foça-Karaburun ve 'İzmir dış körfezi' bölgesindeki fayların haritalanması, aktivitelerinin ortaya konması için TÜBİTAK destekli bir proje başlattık. Denizlerde fayların haritalanması için sismik veri toplamanız gerekiyor.

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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Başka türlü fayları haritalamak mümkün değil. Topladığımız bu sismik verilerden yola çıkarak fayların uzanımını, büyüklüklerini, deniz tabanını etkileyip etkilemediklerini dolayısıyla aktif olup, olmadıklarını ortaya koymayı amaçladık. Elde ettiğimiz verileri, ilksel olarak hızlıca veri işlemden geçirdik. Verilerin işlenmesinin hemen ardından bu fayların haritalanmasına geçeceğiz. Aktif fayların, aktif olmayan fayların büyüklükleri, nereye doğru uzandıkları hakkında bilgi elde etmeye çalışacağız. Dolayısıyla İzmir metropol alanı ve çevresinin afet riskine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Proje, 2 yılda tamamlanması öngörülerek başlatılan bir proje. Proje verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması olmak üzere 3 ayrı fazdan oluşuyor" dedi.