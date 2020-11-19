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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Adana'da 23 yaşındaki genç kız 11'inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Ezgi Güvendi'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 06:39
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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ezgi Güvendik 11'inci kattaki evinin penceresinden aşağı atladı.

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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın kardeşi, annesi, babası ve dedesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra Ezgi'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.