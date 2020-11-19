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19 Kasım 2020, Perşembe
Haberler Galeri Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti
Adana'da yürek yakan olay! 11. kattan atlayarak intihar etti
Adana'da 23 yaşındaki genç kız 11'inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Ezgi Güvendi'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 06:39