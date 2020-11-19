Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

"Duygu ile 2 yıl önce tanıştık ve evlenmek istiyordum. Açık kıyafetler giymesi ve eski erkek arkadaşları ile benim eski kız arkadaşlarım nedeniyle sık sık tartışıyorduk. Evdeyken mesajlar gelince bir tokat attım. Sinirle elimi dolabın camına vurunca kanadı.