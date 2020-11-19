19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

Gaziantep'te Duygu Delen'i dövüp 4. kattan atmakla suçlanan katil zanlısı Mehmet Kaplan, ilk duruşmada suçlamaları reddedip "3 ayımı yediniz" diyerek kendini savundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 08:07
  • 1
  • 9
Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz
Gaziantep'te, eski kız arkadaşı Duygu Delen'i (17) darp ettikten sonra 4'üncü kattaki evin balkonundan attığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Mehmet Kaplan, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve hâkime "Abi" şeklinde hitap eden Kaplan şunları söyledi:
  • 3
  • 9
Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

"Duygu ile 2 yıl önce tanıştık ve evlenmek istiyordum. Açık kıyafetler giymesi ve eski erkek arkadaşları ile benim eski kız arkadaşlarım nedeniyle sık sık tartışıyorduk. Evdeyken mesajlar gelince bir tokat attım. Sinirle elimi dolabın camına vurunca kanadı.

  • 4
  • 9
Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

Duygu 'Hastaneye gidelim' deyince tekrar tokat attım ve telefonunu almak istedim. Vermeyince 5-10 dakika süren bir arbede çıktı. Kanayan elimi yıkamak için banyoya gittim. Geri dönerken halı düşmesi gibi bir ses duydum. Duygu'yu göremeyince balkondan baktığımda yerde olduğunu gördüm.

  • 5
  • 9
Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'dan skandal sözler: Üç ayımı yediniz

Psikiyatrik tedavi gördüm, alkol bağımlısıydım. Duygu ile tanıştıktan sonra alkolü bıraktım. Esrar kullanıyordum. Olaydan önceki gece esrar içtim."