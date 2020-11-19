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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

3 yıl boyunca tarihçilerle çalışan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 36 padişahın portresini yaparak orijinale en yakın padişah resimlerini ortaya çıkardı. Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmet'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 05:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 05:47
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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

Yavuz Sultan Selim

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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

Osman Gazi

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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

Kanuni Sultan Süleyman

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Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

Fatih Sultan Mehmet