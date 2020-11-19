Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!

3 yıl boyunca tarihçilerle çalışan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 36 padişahın portresini yaparak orijinale en yakın padişah resimlerini ortaya çıkardı. Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmet'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.