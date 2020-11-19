HaberlerGaleriBildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!
Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi görenleri şoke etti!
3 yıl boyunca tarihçilerle çalışan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 36 padişahın portresini yaparak orijinale en yakın padişah resimlerini ortaya çıkardı. Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmet'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 05:47Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 05:47