Kafaları karıştıran araştırma! Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor! Bilim adamları paylaştı...

Kafaları karıştıran araştırma... Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor. Bilim adamları paylaştı. ABD'de yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra ilk saatlerde daha doğru sonuç verdiği ve kişilerin bu saatlerde daha fazla Covid-19 salgıladıkları açıklandı. Covid-19 testinin en doğru sonuç verdiği ve kişilerin en fazla Covid-19 salgıladıkları saat 14.00 olarak belirtildi.