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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafaları karıştıran araştırma! Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor! Bilim adamları paylaştı... Kafaları karıştıran araştırma! Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor! Bilim adamları paylaştı...
Kafaları karıştıran araştırma... Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor. Bilim adamları paylaştı. ABD'de yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra ilk saatlerde daha doğru sonuç verdiği ve kişilerin bu saatlerde daha fazla Covid-19 salgıladıkları açıklandı. Covid-19 testinin en doğru sonuç verdiği ve kişilerin en fazla Covid-19 salgıladıkları saat 14.00 olarak belirtildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:53
Korona en çok o saatlerde ortaya çıkıyor. Bilim adamları paylaştı. ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla corona virüs salgılayabilecekleri açıklandı. 30 bin PCR testi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testinin en doğru sonuç verdiği ve kişilerin en fazla Covid-19 salgıladıkları saat 14.00 olarak belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla corona virüs salgılayabilecekleri açıklandı.
Guardian'ın haberinde bununla birlikte, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.
30 BİN KİŞİNİN TESTİ İNCELENDİ
Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD'nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14.00 olarak tespit edildi.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin coronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük "sirkadiyen" (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.