Bodrum'da "kıyı işgali" eyleminde arbede! Otel yetkililerinden polis ve basın mensuplarına saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine karşı eylem yapıldı. Onlarca kişinin katıldığı eyleme bölgede tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Sahil bölgesinde ilerlenirken bir otelin bulunduğu noktada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler, eylemcilere tepki gösterdi. Eylemde, bölgeden geçen eylemcilere bir otelin yetkililerinin müdahalesi sonrası arbede yaşandı. Otel yetkilileri, bölgede görev yapan polis ve basın mensuplarına da saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.