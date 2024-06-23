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Bodrum'da "kıyı işgali" eyleminde arbede! Otel yetkililerinden polis ve basın mensuplarına saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine karşı eylem yapıldı. Onlarca kişinin katıldığı eyleme bölgede tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Sahil bölgesinde ilerlenirken bir otelin bulunduğu noktada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler, eylemcilere tepki gösterdi. Eylemde, bölgeden geçen eylemcilere bir otelin yetkililerinin müdahalesi sonrası arbede yaşandı. Otel yetkilileri, bölgede görev yapan polis ve basın mensuplarına da saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Giriş: 23.06.2024 21:58 Güncelleme: 23.06.2024 22:23
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Bodrum’da kıyı işgali eylemi! Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine karşı eylem yapıldı.

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Bodrum’da kıyı işgali eylemi! Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Bodrum'da farklı sahillerde kıyı işgallerine karşı protestoda bulunan 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi', Torba sahilinde pankart ve dövizler eşliğinde eylem gerçekleştirdi.

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Bodrum’da kıyı işgali eylemi! Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Onlarca kişinin katıldığı eyleme bölgede tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Sahil bölgesinde ilerlenirken bir otelin bulunduğu noktada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler, eylemcilere tepki gösterdi.

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Bodrum’da kıyı işgali eylemi! Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Kıyıdaki işletmenin parasını ödediklerini söyleyen otel yetkilileri eylemcileri bölgeden uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı.

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Bodrum’da kıyı işgali eylemi! Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Eylemciler ise bölgenin kamuya açık bir alan olduğunu dile getirdi.