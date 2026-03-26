Adana’da dehşet gecesi! Anne ile oğluna kurşun yağmuru
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Adana'da kan donduran bir gasp girişimi yaşandı. Kendilerine "polis" süsü veren maskeli saldırganlar, bir eve baskın düzenleyerek anne ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı.
Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu.