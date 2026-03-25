Dünyanın içinde ilk kez görüldü: Manyetik alanı etkiliyor

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 16:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya'nın yaklaşık 2.900 kilometre altında yer alan dev sıcak kaya kütleleri, çekirdekteki sıvı demirin hareketini yönlendirerek manyetik alanın yapısını belirliyor. Bu keşif, gezegenin manyetik sisteminin sabit değil, derin iç dinamiklere bağlı olarak sürekli evrilen bir yapı olduğunu ortaya koydu.

Dünya'nın manyetik alanı tek tip ve değişmez bir yapı değil. Gezegenin derinliklerinde bulunan dev sıcak kaya oluşumları, çekirdekteki sıvı demirin akışını değiştirerek bu alanın gücünü, yönünü ve dengesini doğrudan etkiliyor.

Yeni bilimsel bulgular, manyetik alanın bazı bölümlerinin milyonlarca yıl boyunca stabil kalırken, bazı bölümlerinin ciddi dalgalanmalar yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, hem Dünya'nın iç yapısına dair bilinenleri yeniden tanımlıyor hem de uydu sistemlerinden enerji altyapısına kadar birçok kritik teknolojiyi etkileyen manyetik davranışların daha karmaşık bir mekanizmaya bağlı olduğunu gösteriyor.

MANYETİK ALANIN ARKASINDAKİ GERÇEK MEKANİZMA Dünya'nın manyetik alanı, dış çekirdekteki sıvı demirin hareketiyle oluşur. Bu hareket, gezegeni güneş rüzgarlarına karşı koruyan bir kalkan üretir. Ancak yeni araştırma, bu sürecin tekdüze işlemediğini ortaya koyuyor. Çekirdek ile manto arasındaki sınırda oluşan sıcaklık farklılıkları, sıvı demirin akış hızını ve yönünü değiştiriyor. Bu değişim, manyetik alanın bazı bölgelerde sabit kalmasına, bazı bölgelerde ise zamanla yeniden şekillenmesine neden oluyor.

AFRİKA VE PASİFİK ALTINDA İKİ DEV YAPI Mantonun en alt katmanında yer alan iki dev sıcak kaya Afrika ve Pasifik Okyanusu'nun altında, yaklaşık 2.900 kilometre derinlikte bulunuyor. Konumları gereği çekirdeğin hemen üzerinde yer alan bu kütleler, sıvı demirin akışını yavaşlatan veya yönünü değiştiren bir bariyer etkisi oluşturuyor. Science Daily makalesine göre bu etki, milyonlarca yıldır Dünya'nın manyetik alanının şekillenmesinde rol oynadığını göstermektedir.