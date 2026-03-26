Asrın felaketinden yeni başlangıçlara! Başkan Erdoğan’a verilen sözün ilk adımı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 08:48 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 08:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

"Asrın felaketi" sonrası yeni yuvalarına kavuşan Süral çifti, Başkan Erdoğan'a verdikleri "3 çocuk" sözünün ilk adımını attı. İlk bebekleri Aysima'yı kucaklarına alan çift, hem yeni evlerine taşınmanın hem de anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.Süral çifti, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 3 çocuk sözünü yerine getireceğiz. Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı bu evlere kavuşamazdık. Neredeyse bedava denilecek bir rakama ev sahibi oluyoruz" dedi.

"Asrın felaketi"nin ardından devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılırken deprem bölgesi yeniden ayağa kalktı. Hatay'da evleri yıkılan ve TOKİ tarafından Antakya Dikmece Mahallesi'nde inşa edilen yeni konutlarına taşınan Ozan–Hatice Kübra Süral çifti, 26 Ekim 2024'teki Hatay ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri "çocuk" sözünü yerine getirdi.

"ALLAH NASİP EDERSE 3 ÇOCUK YAPACAĞIZ"

İlk bebeklerini kucaklarına alan ve Aysima adını veren çift, "Kızımız artık kaya gibi sağlam yeni yuvamızda güvenle büyüyecek. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, biz de sözümüzü tutacağız. Allah nasip ederse 3 çocuk yapacağız" dedi. "KARŞIMDA SANKİ KENDİ BABAM VARDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, Hatice Kübra Süral, "Bizimle Cumhurbaşkanı gibi değil de aile büyüğü gibi samimi ve içten sohbet etmişti. '3 çocuk yapın' derken karşımda sanki kendi babam vardı" dedi.

"EĞER ERKEK OLSAYDI ADI 'RECEP TAYYİP' OLACAKTI"

Hatice Kübra Süral, doğumunu depremin ardından 60 gün içinde tamamlanıp Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde yaptı. Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu anlatan Süral, "Doktorlarımız ve personel doğum süresince bizimle yakından ilgilendi. Eğer erkek olsaydı adı 'Recep Tayyip' olacaktı. Ama Rabb'im bana dünya tatlısı gibi bir kız çocuğu nasip etti. Nasip olur da diğer yavrularımdan birisi erkek olursa adı şimdiden belli. En büyük hayalim kızımın Tayyip deseninin elini öpmesi. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. O bir dünya lideri" dedi.

"EVLER RESMEN BEDAVA" MESAJI

Öte yandan konuya ilişkin de konuşan Ozan Süral ise "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 3 çocuk sözünü yerine getireceğiz. Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı biz bu evlere kavuşamazdık. Her zaman yanımızda durdu. Ev fiyatlarını açıklayınca ayrıca bir mutluluk yaşadık. Bedava denilecek rakama ev sahibi oluyoruz." ifadelerine yer verdi.