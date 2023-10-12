Katil yazar Funda Demir’in son sözleri ortaya çıktı! Eski kocasını katletmeden önce...

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ KARDEŞİNDEN ÖĞRENDİ

Babasının öldüğünü kardeşi M.Ç'nin aramasıyla öğrendiğini ifade eden E.Ç, anne ve babasının daha önce kavga etmediklerini babasının annesine ait evin kirası ve masraflarını ödediğini kendisine de sık sık annesiyle görüşmesini tavsiye ettiğini belirtti.