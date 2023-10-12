Katil yazar Funda Demir’in son sözleri ortaya çıktı! Eski kocasını katletmeden önce...
Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demir, iki yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürdü. Tutuklanan 3 çocuk annesi Funda Demir, susma hakkını kullanırken, olaya yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.10.2023
11:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
11:14
Beşiktaş Akat Mahallesi'nde yaşayan yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, 2 yıl önce boşanmıştı. Çapar, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde boşandığı Demir ve çocuklarının evine gitmişti. Çapar ve Demir arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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YAZAR KADIN TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine giden polisler, Funda Demir'i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir'in oğlu M.Ç'nin (16) verdiği ifadesinde "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik, salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim, annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"ANNEM TERAPİYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Funda Demir'in kızı E.Ç'nin ifade verdiği ortaya çıktı. Genç kız verdiği ifadesinde olay günü annesiyle birlikte alışveriş merkezine gittiklerini ve kendisine telefon aldığını söyledi.
Daha sonra kahve içtiklerini söyleyen genç kız sık sık kendisine babasını sorduğunu, belirtti. Annesinin kendisine psikolojisinin iyi olmadığını ve terapiye başlamayı düşündüğünü söyleyen E.Ç, 2 saatlik görüşme sonrasında ayrıldıklarını ve kendisini arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini söyledi.
BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ KARDEŞİNDEN ÖĞRENDİ
Babasının öldüğünü kardeşi M.Ç'nin aramasıyla öğrendiğini ifade eden E.Ç, anne ve babasının daha önce kavga etmediklerini babasının annesine ait evin kirası ve masraflarını ödediğini kendisine de sık sık annesiyle görüşmesini tavsiye ettiğini belirtti.