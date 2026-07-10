Olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya'nın evine geldi. Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya'ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.