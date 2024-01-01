Dilan Polat'ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Bakırköy'de bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Polat'ın 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıkarken, sağlık durumu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...