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Dilan Polat'ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Bakırköy'de bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Polat'ın 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıkarken, sağlık durumu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:55
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Dilan Polat’ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Türkiye, fenomenlere yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma operasyonlarına kilitlendi. Gösterişli hayatını ve lüks araçlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat da 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dilan Polat’ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Yaklaşık 2 aydır cezaevine olan Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi.

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Dilan Polat’ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Yaklaşık 4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ünlü fenomen yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Dilan Polat’ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Hürriyet'in haberine göre Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı Hüseyin Kaya bilgi verdi. Avukat Kaya, "Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor.

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Dilan Polat’ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia

Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu" dedi.