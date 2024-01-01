01 Ocak 2024, Pazartesi
Dilan Polat'ın felç riski mi var? Akıl hastanesine kaldırılmıştı şok iddia
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Bakırköy'de bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Polat'ın 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıkarken, sağlık durumu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:55
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