Kapadokya’da görsel şölen! Yılın ilk gününde havalandılar

Son 10 yıl içinde dördüncü defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, "Yeni yılın ilk günü. Bu gün hava çok güzel ve güzel bir uçuş olacağını planlıyoruz. Yeni yılın bol turistli, bol uçuşlu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın ilk gününde hava çok güzel. Hava açık ve gün doğumunu yakalamayı hedefliyoruz. Bu arada son on yılda 4. Kez yılbaşında uçabiliyoruz. Bu nedenle de mutluyuz" dedi.