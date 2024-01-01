Kapadokya'da görsel şölen! Yılın ilk gününde havalandılar
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yüzden fazla balonu izleyenler de unutulmaz anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 01.01.2024
10:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
10:24
Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gök yüzüne havalanan 100'den fazla balon hem binenler, hem de izleyenler için unutulmaz anlat yaşattı. Balonları izlerken üşüyenler de oynayarak ısınmaya çalıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkânı buldu.
Olumlu hava şartları da ve sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat boyunca havada kalıyor. Peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinden süzülen balonlara binenler de gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme fırsatı buluyor.
Son 10 yıl içinde dördüncü defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, "Yeni yılın ilk günü. Bu gün hava çok güzel ve güzel bir uçuş olacağını planlıyoruz. Yeni yılın bol turistli, bol uçuşlu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın ilk gününde hava çok güzel. Hava açık ve gün doğumunu yakalamayı hedefliyoruz. Bu arada son on yılda 4. Kez yılbaşında uçabiliyoruz. Bu nedenle de mutluyuz" dedi.
Taylan'dan yılbaşı tatili için gelen Supısara Pothıkanon'da yaptığı açıklamada "Kapadokya bölgesinde balon ile uçacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni yılın hepimize özel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.