Yapılan bu hata çayın lezzetini kaçırıyor: Tavşan kanı çay demlemenin altın sırları

Çay, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Karadeniz'in çay tarımından sofralarımıza kadar uzanan bu keyifli içecek, doğru şekilde demlendiğinde eşsiz bir lezzet sunuyor. Peki, gerçek bir tavşan kanı çay nasıl hazırlanır? Çay demleme uzmanı, bu konuda yılların birikimini paylaşıyor. İşte herkesin bilmesi gereken püf noktalar ve çay tutkunları için altın değerinde öneriler…