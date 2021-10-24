Meteoroloji'den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Son dakika haberi... Yazdan kalma günler geride kalırken Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların görüleceği, yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Vatandaşlar "İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte il il 25 Ekim hava durumu...

Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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