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Meteoroloji'den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Son dakika haberi... Yazdan kalma günler geride kalırken Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların görüleceği, yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Vatandaşlar "İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte il il 25 Ekim hava durumu...

Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 17:57
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Meteoroloji’den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Meteoroloji’den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji’den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den kar uyarısı: Bu gece başlıyor! İşte il il 25 Ekim hava durumu

Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.