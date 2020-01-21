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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!

A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Ocak'ta satışa çıkacak ürünler için araştırılıyor. 23 Ocak A101 aktüel katalog yine dopdolu. A101 marketleri her hafta Perşembe günü aktüel ürünler satışa çıkarıyor. Hesaplı ve indirimli olmasıyla bilinen aktüel ürünler arasında teknolojiden hobi ürünlerine, giyimden mutfak ürünlerine kadar birçok farklı ürün satışa çıkıyor. İşte, 23 Ocak A101 aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 21:50
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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!

Hesaplı alışverişin adresi A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Ocak günü için yayınlandı. A101 bu hafta yine dopdolu bir ürün yelpazesini müşterilerine sunuyor. Hesaplı olan fırsat ürünlerinin tanıtıldığı A101 aktüel katalog vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Ocak A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta; Toshiba Smart LED TV'ler, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinesi gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte, merakla beklenen A101 aktüel ürünler 23 Ocak Perşembe kataloğu!

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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 OCAK PERŞEMBE)

Toshiba 58UL3A63DT 58″ Ultra Hd Smart Led Tv

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Dahili HD uydu alıcılı

58″

147 cm

Smart TV

Ücretsiz montaj

Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir

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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!

Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!

HONOR 8C CEP TELEFONU

-13 MP + 2MP çift arka kamera

-8MP özçekim kamerası ve LED flaş

-Snapdragon 632 yonga seti

-3 GB RAM

-32 GB dahili depolama

-Çift sim kart ve çift 4,5 G

-Tüv Rheinland sertifikalı göz koruma modu

-Kedi gözü tasarımı

-6.26" Fullview çentikli ekran

-4000 mah gün boyu bitmeyen pil ömrü

-24 saatte Honor servis desteği

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A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!