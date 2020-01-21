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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...

Kendi garajında el becerisiyle yaptıklarıyla dikkat çeken usta, çivi giren lastiği tamir edişiyle sosyal medyayı salladı. Lastiğine batan çiviyi kendi yöntemleriyle çıkarmak isteyen adam yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Zorlu kış günlerinde kar lastiği bulmakta güçlük çeken adam, garajında kendi kar lastiğini yaptı. İşte milyonların anbean takip ettiği o işler...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 22:18
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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...

Zorlu kış günlerinde kar lastiği bulmakta güçlük çeken adam, garajında kendi kar lastiğini yaptı.

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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...

Çiviler ve somunlarlar işini halleden adam, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...

İşte aşama aşama çalışması...

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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...
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Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...