Garajda yaptıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Garajında...

Kendi garajında el becerisiyle yaptıklarıyla dikkat çeken usta, çivi giren lastiği tamir edişiyle sosyal medyayı salladı. Lastiğine batan çiviyi kendi yöntemleriyle çıkarmak isteyen adam yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Zorlu kış günlerinde kar lastiği bulmakta güçlük çeken adam, garajında kendi kar lastiğini yaptı. İşte milyonların anbean takip ettiği o işler...