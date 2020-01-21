Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti
Kırşehir'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. saklandığı evde yakalandı.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 21:19
Kırşehir'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı.
Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ancak Ergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.