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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Kırşehir'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. saklandığı evde yakalandı.

Son dakika: Kırşehirde vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti SON DAKİKA: KIRŞEHİR'DE VAHŞET! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ

Giriş Tarihi: 21.01.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 21:19
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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Kırşehir'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı.

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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Kırşehir'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti

Ancak Ergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.